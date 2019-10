Müğənnilər Sevinc və Sevilin anası insult keçirib.

Bu barədə onlar özü məlumat verib.

Bildirilir ki, o, artıq üç gündür xəstəxanadadır:

"Bizi sənsiz, tək başına buraxma, ana. Çünki sənsiz bacarmarıq, ana! Bizim sənə ehtiyacımız var. Evimizin bəzəyi, üzümüzün təbəssümü, tez sağal, ana. Allah bizi ailəmizlə sınağa çəkməsin. Bu 3 günü o qədər çarəsiz idim ki... Allah səni bizə çox görməsin!” deyə, bacılar İnstaqramda yazıb.(axsam.az)

