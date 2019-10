Türkiyənin Muğla vilayətini Marmaris rayonunda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların gücü 4.3 bal olub.

Zəlzələnin ocağı Marmaris rayonunda 75 kilometr aralıda, yerin 45 kilometr dərinliyində yerləşib.

