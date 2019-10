Aparıcı Fira daxili qanaxma ilə xəstəxanaya yerləşdirildi - Ölümlə üzləşdi

Aparıcı Firuzə Cəlilovanın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım aparıcının təzyiqi qəfil 40/20-yə düşüb. Daxili qanaxma keçirən Fira dərhal çatdırıldığı xəstəxanada əməliyyat olunub. Aparıcının əməliyyati təxminən 3 saat davam edib.

Fira 5 gün öncə baş verən ölüm-qalım mübarizəsi ilə bağlı məlumatı özü verib:

Qeyd edək ki, aparıcıya bir neçə kanalda qadağa qoyulduğu iddia edilib. Daha əvvəl ATV, "Xəzər TV"də işləyən Firanın layihələrinin heç bir kanallarda qəbul edilmədiyi bildirilib.(milli.az)

