Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 7-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iddialı olan “Qalatasaray” səfərdə “Gənclərbirliyi”nin qonağı olub. Mövsümə uğursuz başlayan Fatih Terimin komandası autsayderə qalib gələ bilməyib. Görüş qolsuz bərabərliklə baş çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.