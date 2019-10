Bakının Nərimanov rayonunda gənc qıza qarşı cinayət törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Atatürk prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, Orxan və Aysel adlı şəxslər 1995-ci il təvəllüdlü Musazadə Nurlana İbrahim qızını döyüblər. Onlar daha sonra zərərçəkmişin mobil telefonunu da alıblar. N.Musazadə baş vermiş hadisə ilə bağlı polisə məlumat verib.



Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

