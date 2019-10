Türkiyədə hərbçiləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Şanlı Urfa-Qaziantəp şosesində baş verib.

Qəza nəticəsində 15 hərbçi yaralanıb. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Hərbçilərdən biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

