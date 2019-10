Ağac kəsən şirkət 50 min manat cərimələndi

Bu ilin avqust ayında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) əməkdaşları tərəfindən Bakının Nərimanov rayonu V. Mayakovski küçəsi, "Montin bazarı"nın yaxınlığında ağacların kəsilməsi faktı aşkar edilib və qanunamüvafiq tədbir görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ETSN-nin mətbuat katibi İradə İbrahimova deyib.



O bildirib ki, sözügedən ünvanda qəzalı vəziyyətdə olan yataqxana binasının söküntüsü zamanı bir neçə ağac icraçı şirkət RR CONSTRUVTİON MMC tərəfindən kəsilib. Faktla bağlı akt, protokol tərtib olunub, MMC hüquqi şəxs qismində 50 min manat məbləğində cərimə olunub.



Qeyd edək ki, dünən bir sıra mətbu orqanlarda Nərimanov rayonu, V. Mayakovski küçəsində ağacların kəsilməsi və tədbir görülməməsi barədə xəbər yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.