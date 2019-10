Aparıcı Kəmalə Piriyevanın uşaqlıq fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto Kəmalənin məktəb illərinə təsadüf edir. Şəkli aparıcının müəliimi göstərib.

Həmin fotonu təqdim edirik(azxeber)

