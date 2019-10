Naxçıvan Qarnizonu məktəbində Müəllimlər Günü qeyd olunub

Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbində 5 oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd edilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, tədbirdə çıxış edənlər ötən tədris ilində məktəbin 21 məzunundan 19 nəfərinin ali təhsil müəssisələrinə, 2 nəfərin isə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olduğunu bildiriblər.



Qeyd olunub ki, məzunlardan 5 nəfəri daha yüksək nəticə göstərib. Muxtar respublikada müəllim əməyinə verilən yüksək qiymətin nəticəsidir ki, Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbində dərs deyən müəllimlərdən 3 nəfəri Azərbaycan Respublikasının, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllimi” fəxri adlarına layiq görülüb, 1 müəllim “Tərəqqi” medalı, 1 müəllim isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif olunub.



Çıxışların ardından təhsildə fərqlənən müəllimlərə fəxri fərman və hədiyyə verilib. Sonda şagirdlər müəllimlərini mahnı və şeir nümunələri ilə təbrik ediblər.

