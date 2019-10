ABŞ-ın Missuri ştatının Kanzas-Siti şəhərində barlardan birində silahlı insident baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarında bara daxil olan naməlum şəxs insanlara atəş açmağa başlayıb.

Hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

