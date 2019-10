Kişi arvadını bələdiyyə sədri ilə intim münasibətdə tutdu - Azərbaycanda / VİDEO

Ötən gün "Space Tv" yaımlanan "Gəl, dərdini danış" sosial kriminal layihədə inanılmaz anlar yaşanıb.

Metbuat.az Oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, verilişə müraciət edən Şəmkir rayon Yuxarı Seyfəli kənd sakini İsgəndər bəy kənd bələdiyyəsinin özbaşınalığından danışıb. O, bildirib ki, hətta kənd bələdiyyəsi onun həyat yoldaşı ilə münasibətdədir.

"Nə zaman əlaqə qururblar xəbərim yoxdu. Kənddə heç kim mənə salam vermir. Rusiyadan gəlmişəm eşidirəm ki, evimdə qız uşağım ola-ola kənd bələdiyyə sədri mənim evimə gəlib, hətta yoldaşımla maşınla harasa tez-tez gediblər. Bunu kənd sakinləri danışı. Arvadım isə bələdiyyə sədri Ceyhunun guya baldızımla münasibətdə olduğunu deyir. Halbuki, adam özü də evlidir..."

Daha sonra kəndin bir neçə nümayəndəsi efirə qoşularaq deyilənlərin həqiqət olduğunu bildirib. Hətta bu hadisədən sonra kənd bələdiyyəsindən narazı olduğlarını qeyd ediblər. Amil Xəlilin "Niyə bələdiyyədən yazılı şikayyət etmirdiniz?" sualına onlar çəkindiklərini bildiriblər… "atasına güvənir..."

Həmin kadrları təqdim edirik:

