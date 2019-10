"Tottenhem"in qapıçısı Uqo Lloris İngiltərə Premyer Liqasının 8-ci turunda "Brayton"la səfər oyununda ağır zədə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransalı qapıçı matçın 3-cü dəqiqəsində buraxılan qol zaman yerə yıxılanda qolu sınıb.

32 yaşlı qolkiper dərhal yerli xəstəxanaya yerləşdirilib. Təcrübəli qapıçı növbəti həftə tibbi müayinədən keçəcək. Onun ən azı 2 ay oynamayacağı gözlənilir.(qol.az)





