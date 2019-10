Rafael Ağayev Moskvada qalib oldu

Azərbaycan karateçiləri Rafael Ağayev və İrina Zaretska Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən “Karate 1” Premyer Liqa turnirinin qalibi olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 kq çəkidə çıxış edən 34 yaşlı R.Ağayev finalda Qazaxıstandan olan rəqibi Yermek Aynəzərovu məğlub edib. 68 kq çəkidə qadınların mübarizəsində İrina Zaretska finalda çinli rəqibo Qong Liyə qalib gəlib.



Qadınların mübarizəsində 50 kq çəkidə çıxış edən Nuranə Əliyeva Yaponiya təmsilçisi Endo Çinatsunu məğlub edərək yarışın bürünc mükafatçısı adına yiyələnib.



Qeyd edək ki, “Karate 1” Premyer Liqa turnirləri seriyasından mövsümün altıncı mərhələsində 85 ölkədən 642 karateçi yarışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.