Rusiyada keçirilən şahmat üzrə Dünya kubokunun qalibi Teymur Rəcəbov sosial şəbəkə hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çinli Dinq Lirenlə oyun zamanı sosial şəbəkə izləyicilərindən biri Rəcəbova “Fili tərpətmə, Teymur” şərhini yazmışdı. Həmin şərh Teymurun qələbəsi qədər paylaşımlara səbəb olmuşdu.

Qrossmeyster bu gün İnstaqram səhifəsində gündəm olan həmin postu paylaşaraq təşəkkür “emoji”si qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.