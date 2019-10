İngiltərə Premyer Liqasında 8-ci turun növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son çempion “Mançester Siti” öz meydanında “Volverhemton” klubunu qəbul edib. “Etihad” stadionunda keçirilən görüş qonaqların 0:2 hesablı qələbəsilə başa çatıb.



Bununla da “Mançester siti” cari mövsümdə ikinci dəfə məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.