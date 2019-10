Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında VII turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iddialı “Beşiktaş” klubu doğma meydanda “Alanyaspor”u qəbul edib. Görüş "qara qartallar"ın 2:0 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu oyundan sonra “Beşiktaş” 8 xalla 13-cü pillədə qərarlaşıb.

