Türkiyəli aAktyor Eser Yenenlər ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Eser- Berfu Yıldız cütlüyünün oğlu dünyaya gəlib. Bu barədə aktyorun xanımı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Onlar uşağa Kuzey adını qoyublar.

Xatırladaq ki, Eser-Berfu cütlüyünün toyu 4 ay əvvəl olub.

