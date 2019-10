Məşhur türkiyəli model Şeyma Subaşı yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, xeyli vaxtdır İbiza çimərliklərində dincələn Şeyma yenidən bikinili fotosunu paylaşıb. Sevgilisi Quido Senianın da göründüyü fotoya Şeyma Subaşı şərh olaraq bu sözləri yazıb: "Əsla bitməyəcək".

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Şeymanın sevgilisindən ayrılması barədə xəbərlər yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.