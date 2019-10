Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz səlahiyyətlərini vitse-prezident Fuad Oktaya təhvil verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə "Resmi gazete" nəşrində dərc olunan qərarda deyilir.

Məlumata görə, bu addım R.T.Ərdoğanın Serbiyaya səfəri ilə əlaqədardır.

Bildirilir ki, R.T.Ərdoğanın Serbiyaya səfəri 7-8 oktyabr tarixlərində baş tutacaq.

