Təbiətdə niyə heç 3 ayaqlı canlı yoxdur? - Maraqlı araşdırma

Təbiətdə niyə heç 3 ayaqlı heyvan yoxdur? Kaliforniya Devis Unuversitetindən araşdırmaçı Tresi Tomson bu sualın cavabını tapmaq üçün təkamülün kökünü incələməli olduğumuzu deyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu mövzu ilə bağlı "Bioessays" jurnalında məqalə yayımlayan Tomson dincəlmək üçün 3 ayaq duruşundan istifadə edən heyvanların olduğuna diqqət çəkib. Məsələn, Afrikada məməli heyvan olan surikatlar quyruq və ayaqları vasitəsi ilə dayana bilirlər. Eyni zamanda ağacdələnlər ayaqlarını və quyruqlarını istifadə edərək ağacın üzərində dayanırlar.

Tresi Tomson bildirir ki, bu duruşun heyvanlar üçün funksional olmasına baxmayaraq, təbiətdə 3 ayaqlı heyvan yoxdur və bunun səbəbi məlum deyil:

"Təkamül prosesində işıq tutulmasına ehtiyac olan bir çox qaranlıq nöqtə vardır. Təkamelü bir müddət olaraq başa düşmək istəyiriksə, əvvəlcə nəlır edə biləcəyimizi və edı bilmıyəcəyimizi anlamalıyıq".

