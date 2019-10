ABŞ-da keçirilən pivə festivalı zamanı faciə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Los Anceles yaxınlığında təşkil edilən festival zamanı ardıcıl bir neçə partlayış baş verib.

Məlumata görə, partlayış yaxınlıqdakı transformatorda və elektrik dirəklərində olub.

İnsident zamanı bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bidlrilir. Hadisə baş verən zaman dərhal festival iştirakçıları ərazidən təxliyə ediliblər.(trend.az)

