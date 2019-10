Aktrisanın paylaşdığı foto izləyicilərinin marağına səbəb oldu- Foto

Bir müddətdir ekranlardan uzaq olan türkiyəli aktrisa Gizem Karaca "İnstagram" hesabında gümüşü rəngli geyim ilə foto paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, 2.2 milyon izləyicisi olan gözəl aktrisa fotoya ingilis dilində "müqəddəs" sözünü yazıb. Fotoya qısa müddətdə çox sayda bəyənmə gəlib.

İzləyicilərdən biri fotoya "Geyimin çox pisdi. Amma sən gözəlliyinlə bütün qüsurları örtürsən" şərhini yazıb.

