Türkiyənin məşhur serialında Bakı ilə bağlı kobud səhv - VİDEO

Türkiyənin məşhur serialında Bakı ilə bağlı kobud səhvə yol verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə və Azərbaycanda izlənmə rekordları qıran “Hər yerdə sən” adlı serialın 16-cı seriasında Azərbaycanın dünyaca məşhur memarlıq abidəsi olan Heydər Əliyev Mərkəzi Opera binası kimi təqdim edilib.

Qeyd edək ki, kinonun baş rol ifaçıları Aybükə Pusat və Furkan Andıçdır.

Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin layihəsi 2007-ci ildə məşhur memar Zaha Hadid tərəfindən işlənib. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərovdur. Mərkəz müasir Bakının simvollarından biri hesab edilir.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.