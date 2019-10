Türkiyəli müğənni Bülent Ersoyu lağa qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna rəvac verən isə ifaçının yeni imici olub.

Belə ki, başına həcmli və ağ saçlardan ibarət parik taxan Bülent sosial medianın dilinə düşüb.

İzləyicilər onu lağa qoyaraq, tənqid ediblər.(axsam.az)

