Nə olduğunu bildikdə təəccüblənəcəksiniz - Həm qəribə, həm qorxulu

Təbiətdə görməyə öyrəşmədiyimiz, qeyri-adi canlılar mövcuddur. Yer üzündəki bütün canlıların ətraf-mühitə uyğunluşma qabiliyyəti var. Bəzi zamanlarda təbii şərait heyvanları insanlara "qorxunc" görünəcək görünüşə bürüyür.

Metbuat.az yer üzündəki qeyri-adi və qorxunc canlıları təqdim edir:

Buynuzu yenilənmə prosesini tamamlayan bir maral

Tropi bölgələrdə okeanın dərin sularında yaşayan bir mişar balığı

Ağacın gövdəsinə yerləşdirilmiş heykəl

Yarasadan qidalanan bir növ böcək

Atlantik okeanın şimal-şərq sularında rast gəlinən "mişar dişli" ispan köpək balığı

Sel zamanı həyatda qala bilmək üçün suların üzərində gövdələrini körpü halına gətirmiş qarışqa sürüsü

Təbii yaşayış sahəsi Antarktida olan 20 santimetrlik bir dəniz soxulcanı

Ovçulardan qorunmaq üçün ilan görünüşünə bürünən tırtıl

