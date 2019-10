“Binə” ticarət mərkəzi bugünkü yanğından sonra - VİDEO GÖRÜNTÜLƏR

“Binə” ticarət mərkəzində baş verən yanğından sonrakı görüntülər ortaya çıxıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerindən çəkilən görüntülərdən göründüyü kimi bazarın bir hissəsi tam yanıb.



Qeyd edək ki, 8 oktyabr 2019-ci il saat 00:41-də nazirliyin "112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Binə bazarında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.



Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış ünvanına cəlb olunub. Saat 00:46-da ilk yanğın avtomobili hadisə yerinə çatıb. “3 saylı çağırış” elan edilib.



Yanğının söndürülməsinə ümumilikdə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətindən 130 nəfər şəxsi heyət, 30 ədəd texnika, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətindən 37 nəfər şəxsi heyət, 5 ədəd texnika, Mülki müdafiə qoşunlarından 51 nəfər şəxsi heyət, 3 ədəd texnika cəlb olunub.



Yanğının saat 02:22-də məhdudlaşdırılıb və 02:46-da söndürülüb.(BAKU.WS)

