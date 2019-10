Qaxda baş verən partlayış nəticəsində 6 nəfər Qax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, onlardan 4-nün vəziyyəti yüngül, 2-sinin vəziyyəti isə orta-ağır stabildir. Xəstələrin həyati təhlükəsi yoxdur.

Qeyd edək ki, bu gün erkən saatlarda Qaxda naməlum səbəbdən partlayış baş verib.

