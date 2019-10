"Facebook" daha bir ilkə imza atdı - Yüklənmə sayı...

Sosial media nəhəngi "Facebook" "Play Store"da 5 milyard yüklənmə sayını geridə buraxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "Facebook" bu yüklənmə sayına çatan ilk mobil tətbiq olmasa da, "Google"a daxil olmayan tətbiqlər arasında ilk belə uğura imza atan proqram olub. Belə ki, bu vaxta qədər yalnız "Google" şirkətinin mobil proqramları 5 milyard yüklənmə sayını keçə bilmişdi.

Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, "Facebook" şirkətinin "Huawei", "LG", "Xiaomi" kimi smartfon istehsalçıları ilə əldə etdiyi razılığa əsasən, bu marka telefonlard "Facebook" əvvəldən yüklənmiş olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.