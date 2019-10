Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru Aleksey Saprıkin dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 65 yaşlı aktyor bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, Aleksey 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1991-ci ildən aktyor kimi çalışır. 2008-ci ildən isə Akademik Rus Dram Teatrının aktyorudur.(axsam.az)

