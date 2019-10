Türkiyənin məşhur komediya aktyoru Cem Yılmaz Bakıda şou proqramı ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsertin yeri, tarixi və bilet qiymətləri açıqlanıb. Aktyor 16 və 17 noyabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində “Diamond Elite Platinum Plus” adlı “stand up” şou proqramı ilə çıxış edəcək.

50 və 500 manat arasında olan biletlər tezliklə satışa çıxarılacaq.(Publika.az)

