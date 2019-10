"TikTok" siyasi məzmunlu reklamlara qadağa qoyur

"Tiktok" platformanın içində heç bir siyasi reklama icazə verməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkətdən verilən açıqlamada "TikTok" mobil tətbiqinin siyasi reklamlar üçün uyğun yer olmadığı qeyd edilib. Bütün dünyada gənclər arasında oldyqca məşhurlaşan tətbiqə insanların sadəcə əyləncəli videolar paylaşmaq və izləmək üçün girdiyi, buna görə də, tətbiqin başqa tətbiqlərdən fərləndiyi bildirilib.

Çinin "ByteDance" firmasına aid ilan "TikTok"un direktor köməkçisi Bleyk Çandli deyib ki, bu mobil tətbiq vaxt keçirmək üçün əyləncəli bir yerdir və siyasi reklamlar platformanın ümumi ruhuna zidd məzmundadır:

"Tətbiqdə yer alan hər hansı ödənişli reklam platformanın standartlarlna və məzmununa uyğun olmalıdır. Ödənişli siyasi reklamların isə rəqabətçi və tərəfli olması lazımdır, lakin bu "TikTok"a uyöun bir şey deyil".

