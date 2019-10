Apple bu telefonları ödənişsiz təmir edəcək

"Apple" şirkəti bir bloq yazısında müştərilərini sevindirəcək bir açıqlama yayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkət nasazlıqları olan 2015-ci ildə istehsalı "İphone 6s" və "İphone 6s Plus" modellərini ödənişsiz olaraq təmir edəcək. Yalnız özlərindən qaynaqlanan problemlərin təmirinin ödənişsiz olacağı qeyd edilib:

"Bəzi İphone 6s və İphone 6sPlus modellərində cihazın açılmadığı təsbit edilmişdir. Bu xroniki nasazlıq yalnız 2018-ci ilin oktyabrından 2019-cunilin avqustuna qədər istehsal edilən məhdud sayda cihazda mövcuddur".

Dünya miqyasında həyata keçirilən bu ödənişsiz təmir proqramının ən çox 2 il əvvəl alınmış modellərinə aid olduğu bildirilib.

