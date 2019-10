Bütün dünyada müzakirə olunan 16 yaşlı aktivisti körpüdən asdılar - Fotolar

16 yaşında başlatdığı mübarizə ilə diqqət çəkən isveçli Great Thunbergə bənzədilmiş kukla Romada bir körpüyə asılmış vəziyyətdə tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, şəhərin cənubunda yerləşən İsaak Nyuton körpüsündən asılmış vəziyyətdə tapılan kuklanın üstündə Thunbergə bənzər şəkildə iki hörülmüş saç da olub. Kuklanın üzərində "Greta is your god" (Greta sizin tanrınızdır) yazılmış bir pankart da olub.

Hadisədən sonra Romanın Bələdiyyə başçısı Virginia Ras sözügedən kuklanın utanc verici olduğunu bildirərək isveçli aktivistə və ailəsinə dəstək mesajları göndərib.

Thunberg Nyu Yorkda təşkil olunan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi sammitində "Almaniya, Fransa, Braziliya, Argentina və Türkiyənin iqlim dəyişikliyinə qarşı müvafiq və vaxtında tədbirlər almayaraq uşaq hüquqlarını pozmaqla" günahlandırmışdı.

İqlim dəyişikliyinə qarşı hərəkatın səsinə çevrilən Greta “səs vermək üçün yaşım kifayət etmədiyi üçün səsimi belə çatdırmağa çalışıram" deyib.



