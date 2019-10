Sosial şəbəkələrdə Bakıda baş verdiyi iddia edilən görüntülər səs-küyə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, video görüntülərdə bir oğlanız öz həmcinsinə evlilik təklif etdiyi əks olunub. Kənarda turan şəxslərin isə əllərində LGTB bayraqları tutduqları görünür. Sosial media istifadəçiləri videonu sərt tənqidlərlə qarşılayıblar.

Həmin videonu təqdim edirik:

