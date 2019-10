Yağışlı havada itləri ilə küçədə gəzən adamı ildırım vuraraq ağır yaralayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, naməlum bir şəxs 3 iti ilə birgə yağışlı havada gəzməyə çıxıb. Bu vaxt həmin şəxs bədbəxt hadisə ilə rastlaşıb. Ayağından ildırım vuran şəxs bir anda yerə yıxılaraq huşunu itirib. Bunu görən itlər isə təhlükəni hiss edib sürətlə qaçaraq gözdən itiblər.

Hadisə yerinə gələn vətəndaşlar adamı təcili xəstəxanaya çatdırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.