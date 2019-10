Ərdoğan ABŞ-a gedir

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 13-də ABŞ-a səfər edəcək.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.



"Bir çoxları Türkiyənin ABş-ın ticarət ortağı olduğunu unudur. Türkiyə F-35 qırıcılarının polad gövdəsini düzəldir. Eyni zamanda İdlibdə bir çox sayda insanın həyatının qurtarılmasında bizə yardım etdilər. Mənim xahişimlə amerikalı rahib Branson evinə sağ-salamat geri qayıdır".



Tramp onu da əlavə edib ki, Türkiyə NATO-nun etibarlı, çox önəmli üzvüdür.



"O (Ərdoğan) noyabrın 13-də qonağım olacaq".

