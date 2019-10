Elektron siqaretinin tüstüsü xərçəng yaradır

Amerikalı alimlər elektron siqaretin tüstüsünün zərərli təsirlərini aşkar etmək üçün laboratoriya siçanları üzərində sınaq keçiriblər.

Metbuat.az “TASS” a istinadən xəbər verir ki, bir il ərzində aparılan araşdırma zamanı siçanların 23 faizində ağciyər xərçənginin inkişaf etdiyi, siçanların 58 faizində isə xərçəngə xas olan hüceyrə bölgüsü prosesinin pozulması faktının aşkarlandığı məlum olub.



Nəticələr kanserogenlərin siçanların bədəninə mənfi təsir göstəridiyini bir daha sübut edib. Veyplərin buxarı siçanların DNT-sını zədələyərək ağ ciyər xərçəngi və sidik kisəsində şiş yaradır.



Qeyd edək ki, insanda xərçəngin meydana gəlməsi üçün onun 20 ildən çox siqaret çəkməsi lazımdır.



