Azərbaycanda yeni seçki məntəqələri yaradılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında məlumat verilib.



MSK-nın katibi Arifə Muxtarova bildirib ki, Komissiyanın qərarı ilə seçicilər üçün maksimum əlverişli şərait yaradılmasının zəruriliyi, yerli və digər şərait nəzərə alınmaqla, 14 saylı Xəzər və 28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairələrinin dislokasiyaları daxilində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq əlavə seçki məntəqələri yaradılacaq.



Bundan əlavə komissiyanın iclasında həmçinin 122 saylı Xankəndi seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının tərkibində də dəyişiklik edilib.



Gündəliyə daxil edilən məsələlər səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

