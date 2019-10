Belarus Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri Vladimir Andreyçenko Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, səfərin məqsədi Bakıda keçiriləcək Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin zirvə sammitində iştirakdır.

Qeyd edək ki, oktyabrın 25-26-da Bakıda Qoşulmama Hərəkatına (QH) üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının "Bandunq prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda XVIII zirvə görüşü keçiriləcək.

