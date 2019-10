Rövnəq Abdullayev Canni İnfantino ilə görüşdü

AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev və FIFA-nın prezidenti Canni İnfantino arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir İsveçrənin Sürix şəhərində baş tutub.



FIFA-nın mənzil-qərargahında təşkil olunan görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər barədə FIFA rəhbərliyinə ətraflı məlumat verilib, AFFA və FIFA arasında mövcud olan səmərəli əməkdaşlıqla bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.



AFFA-nın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov və baş katib Elxan Məmmədov görüşdə iştirak edib.

