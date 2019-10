​“Gözü kənara baxmasın deyə... Məndə bütün gözəllikləri görsün” – “Həci” üçün əməliyyat olunan Samirə - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi meyxanaçı Samirə Yusifqızı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat olunan xanım meyxanaçı bunu sevdiyi şəxsə görə etdiyini deyib:



“Bu əməliyyat birincidir, sonuncu deyil. Daha 3 əməliyyat olacaq. Azərbaycan şou-biznesinə tamam fərqli bir obrazla gələcəm. Heç kim məni tanımayacaq. Məni istəməyənlərin acığına daha da gözəl olacağam. Həyatımdakı insan məcbur etdi ki, onun yanında yaxşı görünüm. Məcburam. Qoy gözü kənara baxmasın. Bütün gözəllikləri məndə görsün. Əməliyyat olunduğumdan xəbəri var, amma icazə almamışam. Özüm-özümün ağasıyam. Mənə o vaxt söz deyə bilər ki, məni nəsə ilə təmin etsin. Ürəyim nə istəyir edirəm. Ona xoş deyil, yaxşı yol. İnciyir incisin, gözüm aydım. Sonra özü gəlib barışacaq. Heç ona ehtiyacım da yoxdur. Bundan sonra başqa cür həyat yaşayacağam. İnsanlara qarşı sərt olacağam. Heç kəsi yaxın buraxmayacağam. Qurtardı”.

