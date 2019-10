Şvartsenegger Rusiyada universitetin fəxri professoru oldu

Amerikalı aktyor, sahibkar və siyasətçi Arnold Şvartsenegger Rusiyanın "Sinerqiya" universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Moskva 24" saytı ali təhsil müəssisəsinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verib.

"Şvartsenegger bir çox insanlar üçün müəllimdir - kiminçünsə aktyor peşəsində, kiminçünsə dövlət qulluqçusu peşəsində, kiminçünsə sağlam həyat obrazı sürməkdə", - rektor Artyom Vasilyev deyib.

Qeyd edək ki, A. Şvartsenegger Viskonsin Universitetinin məzunudur. O, biznes və beynəlxalq iqtisadiyyat sahəsində mütəxəssisdir. 2003-2011-ci illərdə Kaliforniyanın qubernatoru olub. 2012-ci ildə Cənubi Kaliforniya Universtitetinin nəzdində Şvartseneqqerin dövlət və qlobal siyasət İnstitutunu yaradıb.

