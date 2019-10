"İnstagram" üçün xüsusi olaraq hazırlanan bu göl görənləri heyrətləndirir - Fotolar

İndoneziyanın Kava adasındakı qəsəbədə yerləşən bir göl sosial medianın gücünü və əslində bizim də ona bağlılığımızı ortaya çıxarmaq baxımından qeyri-adi şəkildə istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bir neçə il əvvələ qədər paltar yumaq üçün istifadə olunan bu gölün genişliyi 30 metr, uzunluğu isə 70 metrdir. Sosial medianın gücündən faydalanan qəsəbə sakinləri gölü turizm mərkəzinə çeviriblər. Adam başına 1 dollar olan gölün içində "bəyənmə" qarantili foto çəkdirmək xidməti fəaliyyət göstərir. Göldən qazanılan gəlirin 40 faizi qəsəbə sakinləri arasında paylaşdırılır.

2.5 metr dərinlikdəki göldə fotoları peşəkar dalğıc və fotoqraflıq təlimi alan qəsəbəlilər çəkir. Qeyri-adi tərzdə fotolar çəkilən bu gölə dünyanın dörd bir tərəfindən ziyarətçilər gəlir.

Bu vəziyyət sosial medianın mənfi cəhətləri ilə yanaşı müsbət cəhətləri olduğunu ortaya çıxarır.

