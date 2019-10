Təranə Qumral: "Musanı necə istəyirəmsə, elə də..." - Canlı efirdə biabır etdi - VİDEO

ARB TV-nin “Üçəlli” verilişinin növbəti qonaqları, müğənnilər Təranə Qumral, Musa Musayev və ailəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün qızları Qumral, həyat yoldaşı Natiqin onunla eyni geyinməməsindən şikayətlənib:

“Natiq mən dediyim kimi və yaxud bir-birimizə uyğun geyinməyi xoşlamır. Bu insanın da təbiəti belədir. Mənə çox vaxt deyirlər ki, özünüz geyinirsiz, bəs ona niyə geyindirmirsiz? Şükür geyim üçün hər şeyimiz də var. Amma o sport, rahat sevir. Efir də olsa, toy da olsa, nə istəsə elə geyinir”.

Təranə Qumral qızının bu açıqlamasından sonra maraqlı reaksiya verib:



“Başına dönərəm Musanın, necə geyindirirəmsə elə geyinir. Musa müəllimin stili əslində rok stilidir. Amma mən klassik sevirəm deyə elə geyindirirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.