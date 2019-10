“Ronaldonun “Real”da qalmasını istəyərdim" - Messi

“Barselona”nın kapitanı Lionel Messi İspaniyanın “RAC1” radiosuna geniş müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı hücumçu bir çox məsələlərdən danışıb və eyni zamanda əsas rəqibi Ronaldo barədə də fikir bildirib:

“Ronaldonun “Real”da qalıb oynamasını istəyərdim. O, “El Klassikol”lara rəqabət qatır. Bununla belə, “Real” mübarizəni davam edəcək. Çünki onlar yaxşı oyunçulara sahibdirlər. Amma artıq komandanın itkisini hiss edəcəyini söylədim. Ancaq onların hər bir titul uğrunda mübarizə aparmalarına imkan verən çox sayda oyunçulara və zəngin tarixə malikdirlər ".(Qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.