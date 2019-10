“Milan"a yeni baş məşqçi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Qol.az klubun saytına istinadən məlumat yayıb. Bu vəzifə 53 yaşlı Stefano Pioliyə tapşırılıb. Onunla bu gün 2 illik müqavilə imzalanıb. İtaliyalı çalışdırıcının illik qazancı 1 milyon avro olacaq.

Qeyd edək ki, Pioli daha öncə "İnter", "Latsio" və "Fiorentina"da da işləyib. O, bu vəzifədə Marko Campaolonu əvəz edib.

