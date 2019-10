Bakıda supermarketin mühafizəçisi döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu M.Cəlal küçəsində yerləşən “Bolmart Supermarket”də baş verib.

Belə ki, şəxsiyyəti məlum olmayan səkkiz nəfər supermarketin mühafizəçisi, 1999-cu il təvəllüdlü Tural Məmmədlini döyüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

