Müğənni Sevda Sanalıyeva açıq-saçıq geyimi ilə hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qara yarıqlı ətəkdə poz verən ifaçı stilini qırmızı köynəklə tamamlayıb.

Tənqidlərdən qorxan ifaçı İnstaqramda şərh bölümünü bağlayıb.

Qeyd edək ki, Sevda Sanalıyeva həyat yoldaşı Cəmildən ayrılıb. İfaçının ikinci nikahından bir övladı var.

(Telegraf.com)

