Müdafiə naziri də vəzifəsini itirdi - Ermənistanda

Ermənistanda müdafiə naziri də vəzifəsini itirdi.

Metbuat.az konkret.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə İrakanum.am məlumat yayıb.

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl Hökumətdə Müdafiə naziri David Tonoyan ilə görüşüb və sonuncunun vəzifəsindən azad edildiyini bildirib. Paşinyan artıq müvafiq qərarı prezident Armen Sarkisyana göndərib. Əldə etdiyimiz məlumata görə, günün sonuna qədər David Tonoyanın istefası rəsmi şəkildə elan ediləcək.

Qeyd edək ki, Tonoyanın istefa verəcəyi ilə bağlı bir həftə əvvəl proqnozlaşdırmışdı.

