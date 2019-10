Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Müdafiə naziri Hulusi Akardan məlumat alaraq, Silahlı Qüvvələrə Suriya Mili ordusu ilə birgə Fərat çayının şərq sahilində əməliyyatlara başlaması barədə əmr verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mediası Ərdoğanın əmr verdiyi vaxt çəkilən fotosunu paylaşıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

